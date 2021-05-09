«Вегас» одолел «Сент-Луис», «Ванкувер» уступил «Эдмонтону»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райлли Смит (3) и Чандлер Стивенсон. У «Блюз» единственный гол забил Колтон Парэйко. Российский форвард Иван Барбашёв за 11.33 на площадке заработал показатель полезности «0».

В другом матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:3. У «Ойлерз» шайбы забросили Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви и Леон Драйзайтль (2). У «Кэнакс» отличились Джей Ти Миллер, Трэвис Бойд и Тайлер Грейовак.

Ещё в одной встрече «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2. У победителей голы забили Девон Тэйвз (2) и Кейл Макар. За «Кингз» шайбами отметились Шон Уокер и Расмус Купари.