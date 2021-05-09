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«Вегас» одолел «Сент-Луис», «Ванкувер» уступил «Эдмонтону»

«Вегас» одолел «Сент-Луис», «Ванкувер» уступил «Эдмонтону»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райлли Смит (3) и Чандлер Стивенсон. У «Блюз» единственный гол забил Колтон Парэйко. Российский форвард Иван Барбашёв за 11.33 на площадке заработал показатель полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Смит (Каррье, Колесар) – 12:26' (5x5)   2:0 Стивенсон (Пьетранджело) – 13:32' (4x5)   2:1 Парэйко – 39:23' (4x4)   3:1 Смит (Мартинес, Пьетранджело) – 44:11' (5x4)   4:1 Смит – 59:11' (en)

В другом матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:3. У «Ойлерз» шайбы забросили Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви и Леон Драйзайтль (2). У «Кэнакс» отличились Джей Ти Миллер, Трэвис Бойд и Тайлер Грейовак.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Макдэвид (Бир, Нурс) – 00:45' (5x5)   2:0 Пульюярви (Макдэвид, Бэрри) – 26:53' (5x5)   2:1 Миллер – 29:12' (4x4)   2:2 Бойд (Веси) – 31:40' (5x5)   3:2 Драйзайтль (Нил, Макдэвид) – 32:27' (5x4)   3:3 Грейовак (Гаврилюк, Хьюз) – 34:21' (5x5)   4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 39:20' (5x3)

Ещё в одной встрече «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2. У победителей голы забили Девон Тэйвз (2) и Кейл Макар. За «Кингз» шайбами отметились Шон Уокер и Расмус Купари.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Тэйвз (Бураковски, Комфер) – 04:46' (5x5)   0:2 Макар (Рантанен, Бураковски) – 10:31' (5x4)   1:2 Уокер (Виларди, Иафалло) – 13:58' (5x5)   1:3 Тэйвз (Макар, Белльмар) – 29:45' (5x5)   2:3 Купари (Андерссон, Уокер) – 45:21' (5x5)
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