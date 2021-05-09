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Шайба Барабанова перевела игру в овертайм, но не помогла «Сан-Хосе» обыграть «Аризону»

Шайба Барабанова перевела игру в овертайм, но не помогла «Сан-Хосе» обыграть «Аризону»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» в гостях обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:4 после овертайма. Нападающий хозяев Александр Барабанов сравнял счёт за 48 секунд до конца третьего периода, но «Койотс» все равно выиграли.

В составе «Сан-Хосе» отличились Рудольф Балцерс, Кевин Лабанк, Тимо Майер и Александр Барабанов. У «Аризоны» дубль оформил Кристиан Дворах, по шайбе забросили Ян Еник и Конор Гарланд, а решающий гол забил Фил Кессел.

«Аризона» провела последний матч в регулярном чемпионате и завершила сезон, «Сан-Хосе» 13 мая встретится с «Вегас Голден Найтс» в заключительной встрече.

По итогам регулярного чемпионата из Западного дивизиона в плей-офф вышли «Вегас», «Колорадо», «Миннесота» и «Сент-Луис».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 5
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Дворак (Кессел, Экман-Ларссон) – 03:32' (4x4)   1:1 Балцерс (Хмелевски, Гэмбрелл) – 06:44' (5x5)   1:2 Дворак (Фишер, Кессел) – 11:36' (5x4)   2:2 Лабанк – 15:28' (5x5)   3:2 Майер (Лабанк) – 25:26' (5x5)   3:3 Еник (Фишер, Сёдерстрём) – 26:20' (5x5)   3:4 Гарланд (Голигоски, Чикран) – 56:07' (5x5)   4:4 Барабанов (Гертл, Кейн) – 59:11' (6x5)   4:5 Кессел – 62:30' (3x3)
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