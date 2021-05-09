Шайба Барабанова перевела игру в овертайм, но не помогла «Сан-Хосе» обыграть «Аризону»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» в гостях обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:4 после овертайма. Нападающий хозяев Александр Барабанов сравнял счёт за 48 секунд до конца третьего периода, но «Койотс» все равно выиграли.



В составе «Сан-Хосе» отличились Рудольф Балцерс, Кевин Лабанк, Тимо Майер и Александр Барабанов. У «Аризоны» дубль оформил Кристиан Дворах, по шайбе забросили Ян Еник и Конор Гарланд, а решающий гол забил Фил Кессел.



«Аризона» провела последний матч в регулярном чемпионате и завершила сезон, «Сан-Хосе» 13 мая встретится с «Вегас Голден Найтс» в заключительной встрече.

По итогам регулярного чемпионата из Западного дивизиона в плей-офф вышли «Вегас», «Колорадо», «Миннесота» и «Сент-Луис».