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Мельничук пропустил 5 шайб в первом матче в старте в НХЛ

Мельничук пропустил 5 шайб в первом матче в старте в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук провёл первый матч в стартовом составе «Шаркс» в НХЛ. Россиянин пропустил четыре шайбы в основное время и одну – в овертайме.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» в гостях обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:4 после овертайма.

В составе «Сан-Хосе» отличились Рудольф Балцерс, Кевин Лабанк, Тимо Майер и Александр Барабанов. У «Аризоны» дубль оформил Кристиан Дворах, по шайбе забросили Ян Еник и Конор Гарланд, а решающий гол забил Фил Кессел.

«Аризона» провела последний матч в регулярном чемпионате и завершила сезон, «Сан-Хосе» 13 мая встретится с «Вегас Голден Найтс» в заключительной встрече.

Игра с «Аризоной» стала для Мельничука второй в НХЛ.

Шайба Барабанова перевела игру в овертайм, но не помогла «Сан-Хосе» обыграть «Аризону»
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