«Питтсбург» стал победителем Восточного дивизиона, в Центральном определены пары плей-офф
Определены обе пары в Центральном дивизионе. «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Флорида Пантерз» встретится с действующим чемпионом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В Восточном дивизионе уже понятно, что «Питтсбург» займёт первое место, а «Вашингтон» расположится на второй позиции. При этом их соперники по первому раунду плей-офф ещё не определены. После 54 матчей «Бостон Брюинз» с 71 очком занимает третью строчку, «Нью-Йорк Айлендерс» сыграл на одну игру больше идёт на четвёртой позиции и имеет 70 очков.
11 мая «Бостон» и «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся друг с другом в 2:00 мск. 12-го мая «Брюинс сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Для «Айлендерс» эта игра станет последней в регулярке.
Кто и с кем сыграет в плей-офф Кубка Стэнли? Финиш регулярки НХЛ. LIVE
Уже определились 15 участников кубковой части сезона, известны две пары, а за главный трофей поборются минимум 21 россиянин.
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