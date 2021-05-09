Бадж: смотреть за Капризовым никогда не надоест, болельщики получили то, что заслужили

Американский журналист Тэйлор Бадж прокомментировал в твиттере» выступление российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Чёрт возьми, смотреть за Капризовым никогда не надоест. Болельщики „Миннесоты“ наконец-то получили то, что заслужили», — написал Бадж в «твиттере».
Напомним, что Кирилл Капризов проводит первый сезон в НХЛ и является одним из главных претендентов на получение Колдер трофи – титула, который ежегодно вручается наиболее ярко проявившему себя игроку, проводящего первый полноценный сезон в НХЛ.
В текущем сезоне Капризов провёл 54 матча и набрал 51 очко: забросил 27 шайб и отдал 24 результативные передачи. По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» обеспечила себе место в плей-офф.
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