Драйзайтль – первый немецкий хоккеист, набравший 500 очков в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в третьем матче подряд оформил дубль, а его первая шайба в ворота «Ванкувера» (4:3) стала 500-м очком форварда в Национальной хоккейной лиге.



Нападающий стал первым немецким хоккеистом в истории лиги, кому удалось достигнуть этой отметки. Всего у форварда 475 матчей: 198 голов и 303 результативные передачи.



В текущем сезоне Драйзайтль занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая только одноклубнику Коннору Макдэвиду, который в матче с «Ванкувером» набрал 100-е очко в чемпионате.



На счету Драйзайтля 53 матча в текущем розыгрыше НХЛ и 79 очков (30+49).

Напомним, в текущем сезоне НХЛ Макдэвид провёл 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 100 очков: забросил 32 шайбы и отдал 68 передач.



После 53 матчей «Эдмонтон» занимает второе место в таблице Северного дивизиона, а в чемпионате «Ойлерз» осталось провести три игры: две – с «Монреаль Канадиенс» и одну – с «Ванкувером».