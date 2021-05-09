Гендиректор «Динамо» Кровопусков прокомментировал продление контракта с Линдбергом

Генеральный директор ХК «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал продление контракта с нападающим Оскаром Линдбергом.



«Переговоры с Оскаром Линдбергом прошли достаточно комфортно и конструктивно. Для хоккеиста дебютный сезон в КХЛ прошел удачно, поэтому совместно с тренерским штабом было принято решение о продолжении сотрудничества. Оскар универсальный хоккеист, который хорошо действует на точке вбрасывания, надёжно в обороне и креативно в атаке. Линдберг может сыграть как в центре, так и на краю. Ждём, что новый сезон станет для игрока еще успешнее», – цитирует Кровопускова официальный сайт бело-голубых.

В минувшем сезоне в регулярном чемпионате КХЛ Линдберг принял участие в 44 матчах, забросил 11 шайб и отдал 25 результативных передач. В плей-офф он в 10 матчах забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.