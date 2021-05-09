Источник: Торторелла покинет «Коламбус» по окончании сезона

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла покинет свой пост, сообщает The Athletic.
По информации источника специалист не намерен продлевать с клубом соглашение, которое заканчивается в конце сезона.
Американский специалист возглавил «Коламбус» в 2015 году. При нем клуб четыре раза выходил в плей-офф и показал лучший результат в своей истории, вышел во второй раунд Кубка Стэнли в 2019 году.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Коламбус» впервые с 2016 года на вышел в плей-офф. Набрав 48 очков в 56 матчах, «Блю Джекетс» занял последнее место в Центральном дивизионе.
Напомним, что из Центрального дивизиона в плей-офф вышли «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Топ-4 замыкает «Нэшвилл Предаторз», а на пятом месте идёт «Даллас Старз», который имеет теоритические шансы на выход в Кубок Стэнли. «Даллас» отстаёт от «Нэшвилла» на четыре очка и имеет одну игру в запасе.
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