Торторелла: в раздевалке не чувствовалось сплочённости, а за это отвечаю я

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал возможный уход из клуба.



«Будущее? Я вам так скажу – говорят о сроке годности. У тренера нет срока годности. Но я верю, что можно найти свою команду. Найти общий язык с игроками, сотрудниками. Думаю, что это самое главное. Об этом мы часто и честно говорили с генеральным менеджером Ярмо Кекяляйненом. В это я верю. Нашел ли я свою команду? Мы обсуждали это с Ярмо. Думаю, что вопрос решится очень быстро.

«Коламбус» остался без плей-офф? Это ужасно. Очень обидно. Но сейчас нужно перевернуть страницу, извлечь уроки. Я надеюсь, что мы больше никогда не окажемся в такой ситуации.

Мне кажется, что этот год преподнёс нам хороший урок. Мы старались стать лучше. Я считаю, что не самым лучшим образом выполнил свою работу в отношении перемен в составе, упустив Дюбуа. Мы часто проходили через нечто подобное в последние годы, но нам удавалось наводить порядок. На этот раз, когда у нас появились новые хоккеисты, я сработал не очень хорошо, нам не удалось собраться, как нужно. В раздевалке было не очень комфортно, не чувствовалось сплочённости. А за это отвечаю я. Мы получили хороший опыт», – цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ на русском языке.