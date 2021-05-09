Четыре игрока из НХЛ сыграют за Швейцарию на ЧМ-2021

Сборная Швейцарии по хоккею опубликовала расширенный состав для подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. В заявку вошли четыре представителя клубов Национальной хоккейной лиги: нападающие Нико Хишир («Нью-Джерси Дэвилз»), Филипп Курашёв («Чикаго Блэкхоукс»), Тимо Майер («Сан-Хосе Шаркс») и защитник Йонас Зигенталер («Нью-Джерси Дэвилз»).

Расширенный состав сборной Швейцарии:

Вратари: Рето Берра, Мелвин Нуффелер, Леонардо Генони.

Защитники: Сантери Алатало, Рафаэль Диаз, Тобиас Геиссер, Мирко Мюллер, Лукас Фрик, Михаэль Фора, Ромен Лёффель, Рамон Унтерзандер, Доминик Эгли, Янис Мозер, Фабиан Хельднер, Йонас Зигенталер.

Нападающие: Винсан Праплан, Андрес Амбюль, Нико Хишир, Грегори Хофманн, Филипп Курашёв, Тимо Майер, Алессио Бертаджия, Дарио Симион, Тристан Шерви, Фабрис Херцог, Энцо Корви, Джоэль Вермин, Свэн Андригетто, Киллиан Мотте, Кристоф Берчи, Самуэль Вальзер, Ноа Род.