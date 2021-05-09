Коростелёв: стал ограниченно свободным агентом, буду ждать решения руководства ЦСКА

Форвард ЦСКА Никита Коростелёв поделился ожиданиями от следующего сезона.



«Несколько дней назад стал ограниченно свободным агентом, права на меня принадлежат ЦСКА, буду ждать решения руководства.



Всё это гадания на кофейной гуще, нужно исходить из реалий. В прошедшем сезоне благодаря тренерам и партнерам сделал шаг вперёд в ЦСКА, чувствую, что готов прибавлять и дальше. Все остальное — решать руководству и агенту.



Немного передохну — и снова за работу. После завершения плей-офф пообщался с тренерами, составил детальный план летней подготовки, буду её улучшать.



Вес у меня стабильный — 90 кг, функционально в нем чувствую себя хорошо. В техническом плане все тоже вроде бы неплохо — шайбу и клюшку пока чувствую.



Но современный хоккей — очень резкий и быстрый, в котором очень многое решает атлетизм и катание. Поэтому над катанием, его техникой и интенсивностью намерен летом очень качественно и в деталях поработать. Здесь — мой главный резерв», — приводит слова Коростелёва Russia-Hockey.