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Йони Ортио продлил контракт с «Барысом»

Йони Ортио продлил контракт с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

Финский вратарь Йони Ортио продлил односторонний контракт с «Барысом» ещё на один сезон до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

В прошедшем сезоне Ортио отыграл в составе «Барыса» более 2100 минут. Он записал в своё актив 14 побед в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, оформив два шат-аута. По итогам сезона Ортио пропускал в среднем 2,64 шайбы за игру при 91 проценте отражённых бросков.

По итогам сезона «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Металлургу» (2-4).

Напомним, ранее «Барыс» покинули сразу четыре игрока — голкипер Сергей Кудрявцев, а также защитники Джесси Блэкер, Диллон Хетерингтон и Алекс Линтуниеми.

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