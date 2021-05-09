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Торторелла покинул пост главного тренера «Коламбуса»

Торторелла покинул пост главного тренера «Коламбуса»
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла покинул свой пост.

«После обсуждения будущего команды Ярмо Кекалайнен и я пришли к взаимному решению завершить совместную работу. Я бы хотел поблагодарить клую за возмодность работать с этим составом и жить здесь, в Коламбусе. Для меня было честью работать с игроками, тренерами и хоккейным персоналом, который является одним из лучших в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, я хотел бы поблагодарить фанатов „Коламбуса“ за поддержку, которую они оказали мне и команде», — приводит слова Тортореллы официальный сайт клуба.

Американский специалист возглавил «Коламбус» в 2015 году. При нём клуб четыре раза выходил в плей-офф и показал лучший результат в своей истории, пробившись во второй раунд Кубка Стэнли в 2019 году.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Коламбус» впервые с 2016 года не вышел в плей-офф. Набрав 48 очков в 56 матчах, «Блю Джекетс» заняли последнее место в Центральном дивизионе.

Напомним, что из Центрального дивизиона в плей-офф вышли «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Топ-4 замыкает «Нэшвилл Предаторз», а на пятом месте идёт «Даллас Старз», который имеет теоретические шансы на выход в Кубок Стэнли. «Даллас» отстаёт от «Нэшвилла» на четыре очка и имеет одну игру в запасе.

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Джон Торторелла всерьёз взялся за звёздного хоккеиста. Не боится воспитывать финна и пытается научить его не только забивать голы.
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