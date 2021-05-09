Рик Токкет покинет «Аризону»

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет покинет команду после окончания сезона Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт клуба. Стороны пришли к соглашению не продлевать сотрудничество.



Действующий контракт Токкета с командой истекает 30 июня 2021 года. В настоящий момент «Аризона» ведёт поиски нового главного тренера. Токкет работал с «Аризоной» с июля 2017 года. За это время «Аризона» лишь один раз выходила в плей=-офф Национальной хоккейной лиги.



В нынешнем сезоне «Аризона» в 56 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрала 54 очка и не сумела пробиться в плей-офф НХЛ в Западном дивизионе. «Койотс» уже закончили выступление в регулярном первенстве лиги.