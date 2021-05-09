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Волков — о переходе Брюквина в «Авангард»: он полностью подходит под нашу систему

Волков — о переходе Брюквина в «Авангард»: он полностью подходит под нашу систему
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с 26-летним нападающим Владимиром Брюквиным.

«У Брюквина мы видим большой потенциал, у него есть сильные качества, которые усилят нашу команду. Дефицитный праворукий форвард, работоспособный, с хорошим броском, Владимир полностью подходит под нашу систему. Думаю, в предстоящем сезоне он может «выстрелить», как это уже было с нашими новичками, Толчинским и Шарипзяновым», — приводит слова Алексея Волкова официальный сайт омской команды.

В прошедшем сезоне Брюквин провёл за московское «Динамо» 33 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «+6».

Брюквин покинул «Динамо» и продолжит карьеру в «Авангарде»
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