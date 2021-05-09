Волков — о переходе Брюквина в «Авангард»: он полностью подходит под нашу систему

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с 26-летним нападающим Владимиром Брюквиным.



«У Брюквина мы видим большой потенциал, у него есть сильные качества, которые усилят нашу команду. Дефицитный праворукий форвард, работоспособный, с хорошим броском, Владимир полностью подходит под нашу систему. Думаю, в предстоящем сезоне он может «выстрелить», как это уже было с нашими новичками, Толчинским и Шарипзяновым», — приводит слова Алексея Волкова официальный сайт омской команды.



В прошедшем сезоне Брюквин провёл за московское «Динамо» 33 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «+6».

Брюквин покинул «Динамо» и продолжит карьеру в «Авангарде»