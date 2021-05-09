Уэйну Гретцки предложили работу с годовым окладом в $ 5 млн

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки может стать аналитиком телеканала TNT, сообщает New York Post.



По информации источника, Гретцки предложили контракт, по которому годовая зарплата бывшего хоккеиста составит 5 миллионов долларов. Телеканал хочет использовать его как главного специалиста по подбору хоккейных журналистов и экспертов в проектах.



Уэйн Гретцки — один из самых легендарных спортсменов XX века. Форвард — трёхкратный победитель Кубка Канады, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли, девятикратный обладатель «Харт Трофи» и 10-кратный обладатель «Арт Росс Трофи».



47 набранных Гретцки в плей-офф очков в 1985 году и 31 передача в 1988 году до сих пор являются рекордами для одного розыгрыша плей-офф. Также Гретцки удерживает рекорды по количеству голов (122), передач (260), очков (382), хет-триков (10) и победных голов (24) в плей-офф за карьеру.