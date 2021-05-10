Нападающий «Тампы» Марун дисквалифицирован на одну игру за неспортивное поведение

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун дисквалифицирован на одну игру за неспортивное поведение, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.



Марун получил наказание по итогам матча с «Флоридой» (1:5). Инцидент произошёл на 14-й минуте третьего периода. Защитник «Пантерз» Брэндон Монтур ударил клюшкой Маруна в пах, за что получил удаление.



Уже после свистка и завершения эпизода, когда лайнсмен сопровождал Маруна, форвард атаковал Монтура, сбросив перчатки, игнорируя попытки судьи остановить его.



Такие действия квалифицируются как неспортивное поведение пунктом 46.5 Правил игры в хоккей (отказ следовать указаниям судей и продолжение драки). Арбитры наказали Маруна малым штрафом за грубость и неспортивное поведение.

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