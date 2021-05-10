Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Тампы» Марун дисквалифицирован на одну игру за неспортивное поведение

Нападающий «Тампы» Марун дисквалифицирован на одну игру за неспортивное поведение
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун дисквалифицирован на одну игру за неспортивное поведение, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Марун получил наказание по итогам матча с «Флоридой» (1:5). Инцидент произошёл на 14-й минуте третьего периода. Защитник «Пантерз» Брэндон Монтур ударил клюшкой Маруна в пах, за что получил удаление.

Уже после свистка и завершения эпизода, когда лайнсмен сопровождал Маруна, форвард атаковал Монтура, сбросив перчатки, игнорируя попытки судьи остановить его.

Такие действия квалифицируются как неспортивное поведение пунктом 46.5 Правил игры в хоккей (отказ следовать указаниям судей и продолжение драки). Арбитры наказали Маруна малым штрафом за грубость и неспортивное поведение.

«Тампа-Бэй» и «Флорида» набрали на двоих 154 минуты штрафа
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021