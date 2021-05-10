Нападающий «Тампы» Марун дисквалифицирован на одну игру за неспортивное поведение
Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун дисквалифицирован на одну игру за неспортивное поведение, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Марун получил наказание по итогам матча с «Флоридой» (1:5). Инцидент произошёл на 14-й минуте третьего периода. Защитник «Пантерз» Брэндон Монтур ударил клюшкой Маруна в пах, за что получил удаление.
Уже после свистка и завершения эпизода, когда лайнсмен сопровождал Маруна, форвард атаковал Монтура, сбросив перчатки, игнорируя попытки судьи остановить его.
Такие действия квалифицируются как неспортивное поведение пунктом 46.5 Правил игры в хоккей (отказ следовать указаниям судей и продолжение драки). Арбитры наказали Маруна малым штрафом за грубость и неспортивное поведение.
«Тампа-Бэй» и «Флорида» набрали на двоих 154 минуты штрафа
Рекомендуем вам
- 10 мая 2021
-
09:56
-
09:36
-
09:13
-
08:46
-
08:29
-
05:37
-
04:28
-
02:40
- 9 мая 2021
-
23:54
-
23:38
-
22:55
-
22:40
-
22:22
-
21:54
-
21:35
-
21:15
-
20:54
-
20:33
-
20:05
-
19:48
-
19:18
-
18:25
-
18:22
-
16:37
-
15:47
-
14:42
-
14:29
-
13:45
-
13:15
-
12:57
-
12:51
-
11:35
-
11:21
-
11:06
-
10:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам