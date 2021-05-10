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Вайсфельд: получить игрока уровня Кузнецова «Вашингтону» будет очень сложно

Вайсфельд: получить игрока уровня Кузнецова «Вашингтону» будет очень сложно
Хоккей / НХЛ 0
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Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о возможном обмене россиянина Евгения Кузнецова из «Вашингтона».

«Кроме руководства «Кэпиталз» никто не может дать ответ на вопрос: будет ли обмен? Мы же не знаем всех нюансов этой ситуации. Но если абстрагироваться от всего, то получить игрока уровня Кузнецова «Вашингтону» будет очень сложно. Со спортивной точки зрения, не думаю, что они выиграют. Но мы не знаем масштаб бедствия, поэтому трудно ответить на этот вопрос наверняка», — цитирует Вайсфельда Sport24.

Напомним, журналист Пьер Лебрюн сообщил, что «Вашингтон» может обменять российского нападающего Евгения Кузнецова в межсезонье. Ранее Евгений Кузнецов и его одноклубник вратарь Илья Самсонов были отстранены от матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за того, что оба игрока опоздали на командное собрание. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт, комментируя решение об отстранении, отметил, что игроки должны соответствовать определённым ожиданиям и должны нести за это ответственность.

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