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Р. Ротенберг: военные самолёты — часть идеологии. Они — одно целое с «Красной машиной»

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Р. Ротенберг: военные самолёты — часть идеологии. Они — одно целое с «Красной машиной»
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал посещение национальной командой Парка «Патриот» и Главного храма Вооруженных сил России.

«Хорошо, что мы смогли отметить 9 мая в России. Обычно в это время мы играем на чемпионате мира, в Европе, и не ощущаем наш праздник в полной мере. Сегодня мы посетили храм Вооруженных сил, посмотрели, как возвращаются с парада на аэродром «Русские витязи» и «Стрижи». Для нас эта поездка была очень важной. Вся команда смогла пообщаться с пилотами. Военные самолеты – часть нашей идеологии, они – одно целое с «Красной машиной». Мы поздравляем с Днём Победы наших ветеранов и всех наших граждан! Будем делать все, чтобы добиться победы на чемпионате мира!» — цитирует Ротенберга пресс-служба ФХР.

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