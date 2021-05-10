Р. Ротенберг: военные самолёты — часть идеологии. Они — одно целое с «Красной машиной»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал посещение национальной командой Парка «Патриот» и Главного храма Вооруженных сил России.



«Хорошо, что мы смогли отметить 9 мая в России. Обычно в это время мы играем на чемпионате мира, в Европе, и не ощущаем наш праздник в полной мере. Сегодня мы посетили храм Вооруженных сил, посмотрели, как возвращаются с парада на аэродром «Русские витязи» и «Стрижи». Для нас эта поездка была очень важной. Вся команда смогла пообщаться с пилотами. Военные самолеты – часть нашей идеологии, они – одно целое с «Красной машиной». Мы поздравляем с Днём Победы наших ветеранов и всех наших граждан! Будем делать все, чтобы добиться победы на чемпионате мира!» — цитирует Ротенберга пресс-служба ФХР.

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