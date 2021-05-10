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Защитник системы «Питтсбурга» Коррадо стал игроком рижского «Динамо»

Защитник системы «Питтсбурга» Коррадо стал игроком рижского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник системы «Питтсбург Пингвинз» Фрэнк Коррадо стал игроком рижского «Динамо», сообщает пресс-служба команды. 28-летний канадский хоккеист проводил предыдущий сезон за шведский клуб «МОДО».

В 2011 году «Ванкувер Кэнакс» выбрал Коррадо на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 150 номером. 6 октября 2015 года «Ванкувер» выставил Коррадо на драфт отказов, откуда его забрал «Торонто Мейпл Лифс». 1 марта 2017 года «Торонто» обменял Коррадо в «Питтсбург Пингвинз» на нападающего Эрика Фера, защитника Стива Олекси и право выбора в четвёртом раунде драфта 2017 года.

Напомним, что «Динамо» с 28 очками завершило сезон на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции.

Победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». В финальной серии Кубка Гагарина омичи обыграли ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.

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