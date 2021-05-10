Канадский защитник Рис Скарлетт продлил контракт с рижским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. 28-летний хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2020/2021.



В предыдущем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги Скарлетт провёл за рижское «Динамо» 47 матчей. Он забросил три шайбы и отдал 14 результативных передачи, набрав 17 очков по системе гол + пас. За сезон защитник набрал 18 штрафных минут.



Напомним, что «Динамо» с 28 очками завершило сезон на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции.



Победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». В финальной серии Кубка Гагарина омичи обыграли ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.

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