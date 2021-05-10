Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал трансфер Паре

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Франсисом Паре.



«При дефиците российских центрфорвардов на рынке Паре, имеющий гражданство Белоруссии и не являющийся легионером, для нас оптимальный вариант. Франсис — праворукий центр, сложившийся игрок, который давно выступает в КХЛ, он силён на вбрасываниях и в оборонительных действиях, также хорошо проявляет себя в созидательных действиях, умеет создавать моменты. Уверен, что прошлый сезон не показатель, и Франсис будет очень полезен нашей команде», — цитирует Волкова пресс-служба «Авангарда».



«Авангард» стал седьмым клубом в истории Континентальной хоккейной лиги, выигравшим Кубок Гагарина. «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые завоевал трофей. Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.

Франсис Паре перешёл в «Авангард»