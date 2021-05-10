Источник: Кирилл Готовец пропустит чемпионат мира

Защитник омского «Авангарда» и обладатель кубка Гагарина Кирилл Готовец подтвердил, что в этом году не сможет помочь сборной Беларуси по медицинским показаниям, сообщает телеграм-канал «Белорусский хоккей».
Чемпионат мира пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
Сборная Беларуси сыграла две товарищеские встречи с национальной командой России и в обеих потерпела поражения.
«Авангард» стал седьмым клубом в истории Континентальной хоккейной лиги, выигравшим Кубок Гагарина. «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые завоевал трофей. Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.
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