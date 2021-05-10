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Источник: Кирилл Готовец пропустит чемпионат мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Источник: Кирилл Готовец пропустит чемпионат мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Защитник омского «Авангарда» и обладатель кубка Гагарина Кирилл Готовец подтвердил, что в этом году не сможет помочь сборной Беларуси по медицинским показаниям, сообщает телеграм-канал «Белорусский хоккей».

Чемпионат мира пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Сборная Беларуси сыграла две товарищеские встречи с национальной командой России и в обеих потерпела поражения.

«Авангард» стал седьмым клубом в истории Континентальной хоккейной лиги, выигравшим Кубок Гагарина. «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые завоевал трофей. Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.

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