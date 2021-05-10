Генеральный менеджер «Авангарда» объяснил причины расторжения контракта с Бобковым

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков объяснил причины расторжения контракта с голкипером Игорем Бобковым.



«Мы благодарим Игоря за высокопрофессиональное отношение к делу. Выход в финал Кубка Гагарина в первом сезоне после переезда команды из Омска – во многом и его заслуга. Сейчас новый сезон нам диктует свои условия, клубу необходимо учитывать множество факторов, в том числе потолок зарплат. По этой причине мы с Игорем всё обсудили и пришли к варианту, который максимально устраивал обе стороны. Желаем удачи в дальнейшей карьере и новых побед», — цитирует Волкова пресс-служба «Авангарда».



Бобков в Континентальной хоккейной лиге сыграл 229 матчей, одержал 100 побед, пропустил 458 шайб, отразил 5310 бросков, 25 раз сыграл на «ноль», сделал шесть голевых передач, заработал 18 минут штрафа. За «Авангард» сыграл 122 матча, одержал 64 победы, пропустил 226 шайб, отразил 2668 бросков, 16 раз сыграл на «ноль», сделал четыре голевые передачи, заработал 14 минут штрафа.

«Авангард» и вратарь Игорь Бобков расторгли контракт