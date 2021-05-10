Захаров: чемпионат мира будет самым сложным и тяжелым для сборной Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о том, что сборная Беларуси посетила торжественное мероприятие у монумента Победы в Минске, а также поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

«Торжественное мероприятие в Минске? Мы это заранее планировали: полмесяца назад. Когда ещё ехал, по радио слушал… Мы должны детям передавать, общаться, показывать. Это необходимо для нашей страны, просто необходимо. Мы должны сегодня, во время этого праздника, быть все вместе.



С Бэйленом долго общались сегодня: он с удовольствием, с таким позитивом приехал, готов помочь. Паре, Принс — вообще заряженные ребята. Получается, мы не ошиблись в них.



Сложный чемпионат мира будет, самый сложный, самый тяжелый для нашей сборной. Поколение меняется, немножко игроков не хватает, но будем сражаться», — цитирует Захарова Прессбол со ссылкой на эфир «Беларусь 5».

Напомним, что чемпионат мира пройдёт с 21 мая по 6 июня в Латвии.