Форварды «Аризоны» сыграют на ЧМ-2021. Гарланд – за США, Бантинг – за Канаду

Два форварда «Аризоны Койотс» Конор Гарланд и Майкл Бантинг примут участие на чемпионате мира – 2021, который пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня, сообщает Хосе Ромеро в «твиттере».

«Официально: американец Конор Гарланд и канадец Майкл Бантинг были приглашены на чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в конце этого месяца в Латвии.

Генменеджер «Аризоны» Билл Армстронг прокомментировал вызов игроков в сборные: «Для игроков, которые мало играли или имели травмы, это даёт некоторый игровой опыт под напряжением», – написал Ромеро в «твиттере».

Напомним, что «Аризона» заняла пятое место в таблице Западного дивизиона Национальной хоккейной лиги и не вышла в плей-офф.

В текущем сезоне НХЛ Конор Гарланд провёл 49 игр и набрал 39 очков (12+27), у Бантинга 13 очков (10+3) в 21 встрече.