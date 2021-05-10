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Фокс признан самым ценным игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», Панарин занял второе место

Фокс признан самым ценным игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», Панарин занял второе место
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник Адам Фокс стал самым ценным игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», российский нападающий Артемий Панарин занял второе место, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник получил награду впервые в карьере и стал первым хоккеистом «Рейнджерс», которому удалось получить награду в первых двух сезонах. Напомним, Фокс проводит за клуб второй сезон. В чемпионате-2019/2020 защитник провёл 70 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка (8+34), а в плей-офф сыграл три игры.

В текущем сезоне у Фукса 47 очков (5+42) в 55 встречах.

Форвард Артемий Панарин также выступает за «Рейнджерс» второй сезон. В текущем чемпионате НХЛ нападающий провёл 42 матча и набрал 58 очков (17+41).

В матче с «Вашингтон Кэпиталз» Панарин в драке с Томом Уилсоном получил травму и выбыл до конца сезона.

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