Владелец «Вашингтон Спирит» поделился мнением о том, что Овечкин стал инвестором клуба

Владелец женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит» Стив Болдуин прокомментировал решение хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стать инвестором клуба.

«Я рад приветствовать Алекса, Настю и их семью в нашей группе инвесторов. Овечкин – один из самых знаковых и успешных спортсменов, когда-либо представлявших спортивную франшизу «Вашингтона». Кроме того, работа, которую он и Настя делают в нашем сообществе, замечательна и прекрасно сочетается с ценностями нашего клуба. Для наших игроков, организации и болельщиков невероятно интересно, что семья Овечкиных присоединилась к нам в нашей миссии – делать великие дела и вместе двигаться вперед», – цитирует Болдуина официальный сайт «Вашингтон Спирит».

Напомним, что 9 мая стало известно, что капитан ХК «Вашингтон Кэпиталз» стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».