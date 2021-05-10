Шестёркин и Георгиев не помогут сборной России на ЧМ-2021

Голкиперы «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и Александр Георгиев не помогут сборной России на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.



«Вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не смогут помочь национальной сборной на чемпионате мира. Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба — рекомендациям врачей «Рейнджерс» — не будут отпущены на ЧМ-2021», – написала пресс-служба сборной в «твиттере».

Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Кроме того, в их честь не может звучать государственный гимн. Ранее стало известно, что IIHF одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года.