Бельмач: слабое звено сборной России на чемпионате мира – центрфорварды

Спортивный функционер России Андрей Бельмач поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира.

«Шансы нашей команды оцениваю как всегда высоко. На мой взгляд, сборной России в нынешних условиях необходимо максимальное усиление из НХЛ. Слабое звено команды – центрфорварды. Травма вывела из строя Вадима Шипачева, вокруг которого строилась бы и команда, и первое звено, что усложнило кадровую ситуацию. Если учесть дисквалификацию Евгения Кузнецова и травму Евгения Малкина, штабу сборной в поиске центрфорвардов предстоит провести большую и тонкую работу.



Вообще позиция центрального становится дефицитной в нашем хоккее. Но, на мой взгляд, проблема решаемая», – цитирует Бельмача Russia-Hockey.



Напомним, что чемпионат мира – 2021 пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня.