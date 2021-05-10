Бельмач: слабое звено сборной России на чемпионате мира – центрфорварды

Спортивный функционер России Андрей Бельмач поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира.
«Шансы нашей команды оцениваю как всегда высоко. На мой взгляд, сборной России в нынешних условиях необходимо максимальное усиление из НХЛ. Слабое звено команды – центрфорварды. Травма вывела из строя Вадима Шипачева, вокруг которого строилась бы и команда, и первое звено, что усложнило кадровую ситуацию. Если учесть дисквалификацию Евгения Кузнецова и травму Евгения Малкина, штабу сборной в поиске центрфорвардов предстоит провести большую и тонкую работу.
Вообще позиция центрального становится дефицитной в нашем хоккее. Но, на мой взгляд, проблема решаемая», – цитирует Бельмача Russia-Hockey.
Напомним, что чемпионат мира – 2021 пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня.
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