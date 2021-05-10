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Бельмач: слабое звено сборной России на чемпионате мира – центрфорварды

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Бельмач: слабое звено сборной России на чемпионате мира – центрфорварды
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Спортивный функционер России Андрей Бельмач поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира.

«Шансы нашей команды оцениваю как всегда высоко. На мой взгляд, сборной России в нынешних условиях необходимо максимальное усиление из НХЛ. Слабое звено команды – центрфорварды. Травма вывела из строя Вадима Шипачева, вокруг которого строилась бы и команда, и первое звено, что усложнило кадровую ситуацию. Если учесть дисквалификацию Евгения Кузнецова и травму Евгения Малкина, штабу сборной в поиске центрфорвардов предстоит провести большую и тонкую работу.

Вообще позиция центрального становится дефицитной в нашем хоккее. Но, на мой взгляд, проблема решаемая», – цитирует Бельмача Russia-Hockey.

Напомним, что чемпионат мира – 2021 пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня.

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