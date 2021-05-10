Гавриков и Григоренко присоединятся к сборной России в Праге

Защитник Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко из «Коламбус Блю Джекетс» присоединятся к сборной России в Праге, сообщает официальный «твиттер» национальной команды.
В текущем сезоне НХЛ Гавриков провёл 55 игр и набрал 12 очков (2+10), у Григоренко 12 очков (4+8) в 32 встречах.
Напомним, сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Кроме того, в их честь не может звучать государственный гимн. Ранее стало известно, что IIHF одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года.
- 10 мая 2021
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