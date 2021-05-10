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Тарасенко и Ничушкин в номинантах на трофей Мастертон

Тарасенко и Ничушкин в номинантах на трофей Мастертон
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала список номинантов на Билл Мастертон мемориал трофи — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту Национальной хоккейной лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Российские нападающие Валерий Ничушкин из «Колорадо Эвеланш» и Владимир Тарасенко из «Сент-Луис Блюз» вошли в число претендентов.

В текущем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провёл 55 матчей и набрал 12 очков за результативность (2+10).

У Владимира Тарасенко сыграно 24 встречи, где он набрал 14 очков: забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» и «Сент-Луис» вышли в плей-офф из Западного дивизиона. Сейчас «Эвеланш» занимает второе место в таблице, «Блюз» – четвёртое.

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