Друри: нам очень повезло, что у сборной США есть выдающийся тренерский штаб

Генеральный менеджер сборной США Крис Друри прокомментировал назначение Джека Капуано на пост главного тренера сборной перед чемпионатом мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

«Нам очень повезло, что у нас есть выдающийся тренерский штаб во главе с Джеком Капуано. Их участие в хоккее США различными способами с течением времени и объединенный международный опыт принесут большую пользу, когда мы поедем на турнир», – цитирует Друри Американская федерация хоккея.

Сборная США будет выступать на чемпионате мира в группе B со сборными Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Канады.

Напомним, что главным тренером сборной США на чемпионате мира в Латвии будет Джек Капуано.