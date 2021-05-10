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Друри: нам очень повезло, что у сборной США есть выдающийся тренерский штаб

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Друри: нам очень повезло, что у сборной США есть выдающийся тренерский штаб
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Генеральный менеджер сборной США Крис Друри прокомментировал назначение Джека Капуано на пост главного тренера сборной перед чемпионатом мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

«Нам очень повезло, что у нас есть выдающийся тренерский штаб во главе с Джеком Капуано. Их участие в хоккее США различными способами с течением времени и объединенный международный опыт принесут большую пользу, когда мы поедем на турнир», – цитирует Друри Американская федерация хоккея.

Сборная США будет выступать на чемпионате мира в группе B со сборными Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Канады.

Календарь и состав групп ЧМ-2021

Напомним, что главным тренером сборной США на чемпионате мира в Латвии будет Джек Капуано.

Американская федерация хоккея назвала тренерский штаб сборной на предстоящий ЧМ-2021
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