«Посмотрим». Берубе ответил на вопрос, сыграет ли Тарасенко до начала плей-офф

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берубе рассказал, что российский нападающий Владимир Тарасенко возможно сыграет за клуб до конца регулярного чемпионата.

«Планируется, что Тарасенко до плей-офф, но посмотрим», – цитирует Берубе Джереми Рутерфорд в «твиттере».

Напомним, что Владимир Тарасенко провёл последний матч 29 апреля с «Миннесотой».

В текущем сезоне россиянин провёл 24 матча и набрал 14 очков: забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач.

«Сент-Луис» после 53 матчей набрал 57 очков в таблице Западного дивизиона и досрочно вышел в плей-офф с четвёртого места.

До конца регулярного чемпионата «Блюз» проведёт ещё три матча. С «Лос-Анджелес Кинг» 11 мая и дважды с «Миннесотой Уайлд» – 13 и 14 мая.