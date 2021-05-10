«Посмотрим». Берубе ответил на вопрос, сыграет ли Тарасенко до начала плей-офф
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берубе рассказал, что российский нападающий Владимир Тарасенко возможно сыграет за клуб до конца регулярного чемпионата.
«Планируется, что Тарасенко до плей-офф, но посмотрим», – цитирует Берубе Джереми Рутерфорд в «твиттере».
Напомним, что Владимир Тарасенко провёл последний матч 29 апреля с «Миннесотой».
В текущем сезоне россиянин провёл 24 матча и набрал 14 очков: забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач.
«Сент-Луис» после 53 матчей набрал 57 очков в таблице Западного дивизиона и досрочно вышел в плей-офф с четвёртого места.
До конца регулярного чемпионата «Блюз» проведёт ещё три матча. С «Лос-Анджелес Кинг» 11 мая и дважды с «Миннесотой Уайлд» – 13 и 14 мая.
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