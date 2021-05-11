Хоккеисты «Флориды» и «Тампы» устроили массовую драку

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Во время матча между игроками произошла массовая драка. Все началось с того, как Даниэль Уолкотт провёл жёсткий силовой приём на Кевине Коннотоне, после чего в драку были втянуты другие хоккеисты команд.

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В этой встрече Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 26 сейвов и пропустил четыре шайбы. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.