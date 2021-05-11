«Нэшвилл» разгромил «Каролину», забросив пять безответных шайб в ворота Мразека

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.
В составе «Нэшвилла» дублем отметился Мэтт Дюшейн, ещё по шайбе забросили Рокко Гримальди, Райан Джохансен и Таннер Жанно.
Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 17 минут 16 секунд и отметился голевой передачей, набрав 11-е (5+6) очко в сезоне, при показателе полезности «+1».
Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне провёл вторую игру на ноль в сезоне, отразив все 30 бросков. Его коллега по амплуа из «Каролины» Петр Мразек пропустил 5 шайб после 27 бросков.
Напомним, что «Каролина Харрикейнз», набрав 80 очков в 56 встречах, гарантировала себе 1-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» (64), в свою очередь, обеспечил себе 4-е место. Таким образом, команды встретятся между собой вновь в 1-м раунде Кубка Стэнли.
В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» одержал выездную победу над «Виннипег Джетс» — 3:1.
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