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«Нэшвилл» разгромил «Каролину», забросив пять безответных шайб в ворота Мразека

«Нэшвилл» разгромил «Каролину», забросив пять безответных шайб в ворота Мразека
Хоккей / НХЛ 0
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе «Нэшвилла» дублем отметился Мэтт Дюшейн, ещё по шайбе забросили Рокко Гримальди, Райан Джохансен и Таннер Жанно.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 17 минут 16 секунд и отметился голевой передачей, набрав 11-е (5+6) очко в сезоне, при показателе полезности «+1».

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне провёл вторую игру на ноль в сезоне, отразив все 30 бросков. Его коллега по амплуа из «Каролины» Петр Мразек пропустил 5 шайб после 27 бросков.

Напомним, что «Каролина Харрикейнз», набрав 80 очков в 56 встречах, гарантировала себе 1-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» (64), в свою очередь, обеспечил себе 4-е место. Таким образом, команды встретятся между собой вновь в 1-м раунде Кубка Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гримальди (Жанно) – 02:51' (4x5)   2:0 Дюшейн (Тренин, Джохансен) – 04:29' (5x5)   3:0 Дюшейн (Ричардсон, Казинс) – 24:19' (6x5)   4:0 Джохансен (Форсберг, Фаббро) – 32:08' (5x5)   5:0 Жанно – 40:57' (4x5)

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» одержал выездную победу над «Виннипег Джетс» — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер – 03:04' (5x5)   0:2 Хорват (Пирсон, Хаймор) – 07:21' (5x5)   1:2 Коннор (Перро, Шайфли) – 10:44' (5x5)   1:3 Хёгландер – 50:15' (5x5)
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