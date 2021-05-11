Стали известны хоккеисты «Рейнджерс», которые примут участие в чемпионате мира – 2021
Пресс-служба клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» назвала имена хоккеистов «синерубашечников», которые, как ожидается, примут участие в чемпионате мира – 2021 в составе своих национальных сборных.
«Ожидается, что на ЧМ-2021 примут участие Филип Хитил, Либор Гайек (оба — Чехия), Зак Джонс, Кевин Руни, Колин Блэквелл (все — США) и Адам Хуска (Швеция)», — гласит сообщение «Рейнджерс» в «твиттере».
Напомним, что ранее «Рейнджерс» по рекомендации врачей клуба не отпустил в расположение сборной России двух вратарей – Игоря Шестёркина и Александра Георгиева.
Сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси. Турнир стартует 21 мая, а завершается – 6 июня.
Шестёркин и Георгиев не помогут сборной России на ЧМ-2021
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