Стали известны хоккеисты «Рейнджерс», которые примут участие в чемпионате мира – 2021

Пресс-служба клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» назвала имена хоккеистов «синерубашечников», которые, как ожидается, примут участие в чемпионате мира – 2021 в составе своих национальных сборных.

«Ожидается, что на ЧМ-2021 примут участие Филип Хитил, Либор Гайек (оба — Чехия), Зак Джонс, Кевин Руни, Колин Блэквелл (все — США) и Адам Хуска (Швеция)», — гласит сообщение «Рейнджерс» в «твиттере».

Напомним, что ранее «Рейнджерс» по рекомендации врачей клуба не отпустил в расположение сборной России двух вратарей – Игоря Шестёркина и Александра Георгиева.

Сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси. Турнир стартует 21 мая, а завершается – 6 июня.