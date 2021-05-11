«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес», «Вегас» дома уступил «Колорадо»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
В основное время команды по разу поразили ворота друг друга. За «Сент-Луис» отличился Тайлер Бозак, а за «Кингз» забросил Алекс Иафалло. В овертайме точный бросок Джастина Фолка принёс «Блюз» победу в этой встрече, которая позволила им прервать 3-матчевую серию поражений.
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Российский орвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 15 минут 16 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».
В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» на домашней арене «Ти-Мобайл» в Парадайсе (США) уступил «Колорадо Эвеланш» — 1:2.
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин за 15 минут 11 секунд также баллов за результативность на свой счёт не записал.
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