«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес», «Вегас» дома уступил «Колорадо»

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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В основное время команды по разу поразили ворота друг друга. За «Сент-Луис» отличился Тайлер Бозак, а за «Кингз» забросил Алекс Иафалло. В овертайме точный бросок Джастина Фолка принёс «Блюз» победу в этой встрече, которая позволила им прервать 3-матчевую серию поражений.

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Российский орвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 15 минут 16 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» на домашней арене «Ти-Мобайл» в Парадайсе (США) уступил «Колорадо Эвеланш» — 1:2.

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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин за 15 минут 11 секунд также баллов за результативность на свой счёт не записал.