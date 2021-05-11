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«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес», «Вегас» дома уступил «Колорадо»

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес», «Вегас» дома уступил «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В основное время команды по разу поразили ворота друг друга. За «Сент-Луис» отличился Тайлер Бозак, а за «Кингз» забросил Алекс Иафалло. В овертайме точный бросок Джастина Фолка принёс «Блюз» победу в этой встрече, которая позволила им прервать 3-матчевую серию поражений.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российский орвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 15 минут 16 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бозак (Шварц, Фолк) – 41:25' (5x5)   1:1 Иафалло (Виларди, Мяяття) – 47:35' (5x5)   1:2 Фолк (Перрон, О'Райлли) – 60:46' (3x3)

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» на домашней арене «Ти-Мобайл» в Парадайсе (США) уступил «Колорадо Эвеланш» — 1:2.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин за 15 минут 11 секунд также баллов за результативность на свой счёт не записал.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пьетранджело (Хаг, Стоун) – 08:11' (5x5)   1:1 Бураковски (Кадри, Ньюхук) – 27:04' (5x5)   1:2 Комфер (Ньюхук, Тимминс) – 51:33' (5x5)
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