В НХЛ стали известны все участники Кубка Стэнли сезона-2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».
Так, в Центральном дивизионе участниками плей-офф НХЛ стали «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». В плей-офф сенсационно не попал «Даллас Старз», который в прошлом году добрался до финала Кубка Стэнли.
В Восточном дивизионе вышли в плей-офф – «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс».
В Северном – это «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Монреаль Канадиенс».
В Западном – «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».
Также определились и первые пары: «Питтсбург Пингвинз» сыграет с « Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон Брюинз» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», «Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз» и «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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