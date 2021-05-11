Варламов не доиграл матч с «Айлендерс» из-за растяжения
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов не доиграл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» из-за растяжения, сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на слова тренера команды Барри Троца.
Варламов покинул лёд по истечении второго периода, уступив место в воротах Илье Сорокину.
По словам Барри Троца, Варламова заменили в качестве меры предосторожности, а если бы это был матч плей-офф, то он остался бы на льду.
По итогам матча Семён Варламов отразил 25 бросков из 27. Илья Сорокин отразил 10 бросков из 11. Встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме в пользу «Бостона».
Обе команды обеспечили себе место в плей-офф Кубка Стэнли. Розыгрыш плей-офф стартует 15 мая.
Рекомендуем вам
- 11 мая 2021
-
11:46
-
11:42
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
09:58
-
09:56
-
09:11
-
08:52
-
08:42
-
08:25
-
07:47
-
06:04
-
05:45
-
05:38
-
04:57
-
04:41
-
04:37
-
04:17
-
02:43
-
02:02
- 10 мая 2021
-
23:22
-
23:07
-
23:00
-
22:39
-
22:03
-
20:57
-
20:20
-
19:46
-
19:42
-
19:20
-
19:15
-
19:03
-
18:29
-
18:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам