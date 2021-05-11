Варламов не доиграл матч с «Айлендерс» из-за растяжения

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов не доиграл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» из-за растяжения, сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на слова тренера команды Барри Троца.



Варламов покинул лёд по истечении второго периода, уступив место в воротах Илье Сорокину.



По словам Барри Троца, Варламова заменили в качестве меры предосторожности, а если бы это был матч плей-офф, то он остался бы на льду.



По итогам матча Семён Варламов отразил 25 бросков из 27. Илья Сорокин отразил 10 бросков из 11. Встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме в пользу «Бостона».



Обе команды обеспечили себе место в плей-офф Кубка Стэнли. Розыгрыш плей-офф стартует 15 мая.