Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Варламов не доиграл матч с «Айлендерс» из-за растяжения

Варламов не доиграл матч с «Айлендерс» из-за растяжения
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов не доиграл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» из-за растяжения, сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на слова тренера команды Барри Троца.

Варламов покинул лёд по истечении второго периода, уступив место в воротах Илье Сорокину.

По словам Барри Троца, Варламова заменили в качестве меры предосторожности, а если бы это был матч плей-офф, то он остался бы на льду.

По итогам матча Семён Варламов отразил 25 бросков из 27. Илья Сорокин отразил 10 бросков из 11. Встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме в пользу «Бостона».

Обе команды обеспечили себе место в плей-офф Кубка Стэнли. Розыгрыш плей-офф стартует 15 мая.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021