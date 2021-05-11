«Ак Барс» выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в казанской школе

«Ак Барс» выступил с заявлением в связи с трагическими событиями, произошедшими в Казани сегодня, 11 мая.



Утром стало известно о стрельбе в одной из школ города. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибло семь детей, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.



«Хоккейный клуб «Ак Барс» выражает соболезнования родным и близким погибших в казанской школе №175. Нападение на беззащитных детей – ужасное проявление жестокости и насилия, которым не должно быть места в нашем обществе. Мы скорбим вместе с Казанью, Татарстаном и всей страной. Берегите родных, берегите друзей, берегите себя», — гласит сообщение клуба на официальном сайте.