Иван Игумнов продлил контракт с «Динамо»
Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов продлил контракт с московским клубом, сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на два года.
Игумнов — воспитанник московского хоккея. Выпускник хоккейной школы «Динамо» им. А. И. Чернышева.
Профессиональную карьеру начал в молодежной команде бело-голубых в 2012 году. С ней стал бронзовым призером Чемпионата МХЛ сезона 2012/2013. Провел в МХЛ три сезона. В сезоне 2015/016 Иван дебютировал в ВХЛ в фарм-клубе «Динамо» и в КХЛ за основу «Динамо». Через год с фарм-клубом бело-голубых стал победителем Чемпионата ВХЛ. В составе главной команды Иван провел 275 матчей, в которых набрал 59 (27+32) очков при показателе полезности «+18».
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