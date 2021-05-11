Галиев — о переходе в «Динамо»: хотел начать всё с чистого листа

Новичок московского «Динамо» Станислав Галиев рассказал о причинах перехода в столичный клуб из «ак Барса».
«Я просто хотел перемен, нужно было перевернуть страничку и сделать шажочек вперед. Хотел начать всё с чистого листа, доказывать самому себе, что способен на большее. Иногда перемены к лучшему. Посмотрим, как это будет у меня.
Когда «Динамо» на меня вышло с предложением, мы подумали с семьей, все взвесили и приняли такое решение. В течение сезона я только концентрировался на хоккее. Я люблю Казань, люблю команду. Меня там тоже все устраивало.
Остался бы в Казани, если бы в команде сменился главный тренер? Наверное, нет. У меня не было никаких проблем с Дмитрием Вячеславовичем, если вы об этом. Я даже наоборот считаю, что он мне многое дал, я узнал много полезных вещей, прислушивался к нему. Он сильный специалист», — приводит слова Галиева Sport24.
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