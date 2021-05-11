«Спартак» совершил обмен с «Ладой»

Московский «Спартак» и «Лада» совершили обмен, сообщает официальный сайт московского клуба. В результате этого обмена защитники Дмитрий Костенко и Степан Фролов пополнили систему красно-белых, а в «Ладу» отправились вратарь Александр Трушков, защитник Юрий Козловский и нападающий Антон Первов.



«Дмитрий Костенко — мобильный и габаритный праворукий защитник. Его отличает высокая работоспособность и умение играть в силовой хоккей. Среди его сильных сторон необходимо отметить очень хороший бросок. У Степана Фролова отличные габариты, он крайне неуступчив в борьбе. Для молодого игрока с подобными антропометрическими данными у него хорошее катание. Защитник серьёзно прибавил во многих компонентах игры за последний сезон.



В результате этого обмена мы получили права на двух крайне перспективных молодых защитников, кандидатов в молодёжную и юниорскую сборные будущего сезона. Надеемся, что в их лице «Спартак» приобрёл потенциально очень сильных игроков обороны, которые уже совсем скоро смогут играть в составе основной команды», — прокомментировал обмен спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.