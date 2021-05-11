Стали известны сочетания сборной Швеции перед матчем с командой России на Евротуре

Пресс-служба сборной Швеции по хоккею опубликовала сочетания звеньев в преддверии матча Евротура с национальной командой России.

Состав сборной Швеции:

Вратари: Рубин, Рейдеборн, Эрссон

Пилут – Пудас, Халландер – Расмуссен – Кемпе,

Селльгрен – Лундквист, Линдберг – Линдхольм – Фриберг,

Дальбек – Лёв, Ларссон – Юнг – Ведин,

Хольм – Нюгрен, Фрёден – Вингерли – Берггрен,

Юханссон – Бекстрём, Сильвегорд – Олофссон – Эклунд.



Матч Чешских игр между сборными России и Швеции состоится 12 мая. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. 13 мая сборная России сыграет с командой Финляндии, а 15 мая — со сборной Чехии.

21 мая в Риге стартует чемпионат мира по хоккею. Чешские игры станут последним турниром перед стартом мирового первенства.