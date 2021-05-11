Макдэвид набрал 28 очков в последних десяти матчах

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
За «Эдмонтон» отличились Джеймс Нил, Райан Ньюджент-Хопкинс, Доминик Кагун и Коннор Макдэвид. Кроме того, Макдэвид записал на свой счёт голевую передачу. Таким образом, форвард набрал 28-е очко в последних десяти матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Всего на счету Макдэвида 102 очка в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021.
В составе «Монреаля» забивали Джейк Эванс, Пол Байрон и Арттури Лехконен. Российский защитник Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности "-3".
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