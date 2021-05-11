Щемеров подписал новый контракт с «Автомобилистом»

Защитник Александр Щемеров продлил контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» на два сезона, сообщает официальный сайт клуба. «Автомобилист» повторил предложение «Сибири» по Щемерову на рынке ограниченно свободных агентов, в результате чего 23-летний защитник остается в клубе на одностороннем контракте.
Александр Щемеров провёл первые матчи за «Авто» в МХЛ в 2013 году, а через два года стал игроком «Автомбилиста». Проведя три сезона в КХЛ, молодой уральский защитник отправился в Финляндию, где на протяжении двух сезонов выступал за клуб «Пеликанс» (Лахти). Большую часть прошлого сезона Александр отыграл в «Горняке», где набрал 23 (9+14) очка в 45 матчах. А финальный отрезок сезона, включая матчи Кубка Гагарина, Щемеров отыграл уже в статусе основного защитника в главной команде «Автомобилиста». В пяти матчах плей-офф прошлого сезона Щемеров набрал 2 очка при показателе полезности +3. Общая статистика выступлений в КХЛ: 113 игр, 11 (3+8) очков.
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