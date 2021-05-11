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«Сибирь» подписала контракт с защитником Денисом Бодровым

«Сибирь» подписала контракт с защитником Денисом Бодровым
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» подписала контракт с защитником Денисом Бодровым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Бодров выступал в составе челябинского «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги он сыграл в 34 встречах, набрав 6 (4+2) очков. В плей-офф в пяти играх он отметился одной результативной передачей.

Ранее «Сибирь» заключила однолетнее соглашение с нападающим Антоном Вединым.

В прошедшем сезоне «Сибирь» с 58 очками заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф. После окончания сезона с поста главного тренера клуба ушёл Николай Заварухин. Новым наставником команды стал Андрей Мартемьянов.

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