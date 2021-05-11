Экс-защитник «Автомобилиста» Егин скончался в 32 года из-за осложнений от коронавируса

Как стало известно «Чемпионату», экс-игрок КХЛ Владислав Егин ушёл из жизни в возрасте 32 лет из-за осложнений, связанных с перенесённым коронавирусом. Уроженец Москвы, Егин начал заниматься хоккеем в школе «Крыльев Советов», затем перебрался в систему «Спартака», выступал на позиции защитника. За свою карьеру Владислав поиграл за «Спартак», лениногорский «Нефтяник», ХК «Рязань», «Молот-Прикамье», «Ермак», «Донбасс», «Рубин». В КХЛ провёл 45 матчей в составе «Автомобилиста» в 2013-2015 годах. Егин завершил профессиональную карьеру в 26 лет, его последним клубом в сезоне-2014/2015 стал ХК «Липецк», выступающий в ВХЛ.

В сезоне-2014/2015 хоккеист провёл 40 матчей и набрал девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.