«Динамо» обменяло форварда Алексеева в «Амур»
Нападающий Андрей Алексеев покинул московское «Динамо» и был обменян в «Амур» на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт бело-голубых.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Алексеев провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал пять очков: забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. В Кубке Гагарина-2021 форвард провёл четыре встречи, но голевыми действиями не отметился.
В прошедшем сезоне КХЛ «Динамо» заняло третье место в Западной конференции и вышло в плей-офф. В первом раунде бело-голубые обыграли «Северсталь» (4-1), а во втором уступили петербургскому СКА (1-4).
«Амур» завершил регулярный чемпионат на 10-м месте, набрав 55 очков. В плей-офф хабаровский клуб не вышел.
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